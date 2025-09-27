В Чувашии украинские БПЛА нанесли удар по нефтеперекачивающей станции

Работа объекта остановлена

Фото: Дарья Пинегина

В Чувашской республике украинские БПЛА нанесли удар по нефтеперекачивающей станции. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев в своем телеграм-канале. Он сообщил, что удар пришелся на станцию возле поселка Конар Цивильского округа.

— Угрозы для населения нет, пострадавших нет. Причинен незначительный ущерб. Работа объекта приостановлена, — заявил Николаев.

По словам главы республики, ситуация находится под контролем, все меры для безопасности населения соблюдены, а система экстренного реагирования работает в усиленном режиме. Ранее в Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность», а Международный аэропорт «Казань» временно закрывали на прием и отправку рейсов.

Наталья Жирнова