КВЗ представил вертолет «Ансат» на празднике машиностроителей

Выставку посетил раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: Динар Фатыхов

Казанский вертолётный завод (КВЗ), входящий в холдинг «Вертолёты России», принял участие в праздновании Дня машиностроителя в Набережных Челнах. В рамках мероприятия была организована выставка промышленного потенциала Татарстана. Об этом сообщает пресс-центр «Вертолетов России».

Главным экспонатом выставки стал вертолет «Ансат». Сообщается, что КВЗ представил его в в «импортозамещенной и модернизированной версии».

Площадку предприятия посетили раис Татарстана Рустам Минниханов и заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Также в ходе торжественной церемонии сотрудники КВЗ получили награды: были награждены представители династии, чей трудовой стаж на заводе составил 395 лет.

Ранее сообщалось, что серийное производство вертолетов «Ансат» начнется в 2027 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Наталья Жирнова