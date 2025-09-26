Зарплаты в медицине в России выросли на 15%

Наибольший рост зарплат зафиксирован у массажистов

Фото: Максим Платонов

Медианные зарплатные предложения в сфере медицины в России в августе 2025 года выросли на 15%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РИА «Новости».

Наибольший рост зарплат зафиксирован у массажистов (на 25%, до 81,25 тысячи рублей) и ассистентов врача (на 22%, до 55 тысяч рублей). Зарплатные предложения для врачей увеличились на 12% (до 80 тысяч рублей), а для медицинских сестер (братьев) — на 11% (до 48,5 тысячи рублей).

Аналитики также отмечают устойчивый спрос на медицинских работников в целом. Количество вакансий для врачей увеличилось на 7%, по сравнению с прошлым годом. Особый рост спроса наблюдается на клинических психологов — количество предложений работы для них увеличилось в два раза.

— Рост спроса на психологические услуги указывает на растущее признание важности ментального здоровья и необходимости психологической помощи в обществе, — поясняют аналитики.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Повысилась и активность самих соискателей. Количество откликов на вакансии в медицине увеличилось за год на 16%. Наиболее активно стали откликаться на предложения работы ассистенты врача (рост на 30%) и медицинские сестры (братья) (рост на 18%).

— Общая динамика на рынке медицинских кадров положительная: увеличение количества вакансий, рост зарплатных предложений и откликов свидетельствует о том, что сфера медицины остается привлекательной для специалистов и имеет потенциал для дальнейшего развития. Несмотря на общие колебания на рынке труда относительно других специальностей, медицинские профессии остаются востребованными не первый год, — заключили эксперты сервиса Зарплата.ру.

Россияне стали чаще интересоваться тем, кто из знаменитых исторических личностей оставил след в их ДНК, есть ли у них риск диабета или рака и насколько организм расположен к спорту. «Реальное время» обсудило с генетиком, представителем медцентра и депутатом Госдумы, вопросы таких исследований и возможности выявления измены партнера с их помощью.

Рената Валеева