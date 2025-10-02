ФАС потребовала от Wildberries и Ozon доработать правила работы с продавцами

Новые механизмы в обязательном порядке должны носить прозрачный и понятный характер

Фото: Анастасия Фартыгина

ФАС России предложила крупнейшим маркетплейсам Wildberries и Ozon внести изменения в новые правила взаимодействия с продавцами товаров. Такое решение было принято после заседания Экспертного совета при ФАС, сообщила пресс-служба ведомства.

На заседании действия маркетплейсов были признаны содержащими риски ущемления интересов как продавцов, так и покупателей, а также признаки навязывания предпринимателям невыгодных условий сотрудничества.

— По мнению экспертов, введение подобных правил должно быть дополнительно проработано и скорректировано для смягчения последствий их применения. Новые механизмы в обязательном порядке должны носить прозрачный и понятный характер, а также учитывать ценовую политику представителей малого и среднего предпринимательства, — говорится в сообщении ФАС.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В частности, речь идет о практике установления «индекса остатка товара», внедрении порядка оказания дополнительных услуг, от которых невозможно отказаться ранее установленного срока, и изменения порядка обработки возвратов товаров.



— Wildberries как добросовестный участник рынка всегда следует рекомендациям ФАС России. По итогам заседания Экспертного совета ФАС России компания примет меры для доработки своих механик в интересах продавцов. Ранее компания по итогам тестирования уже отказалась от инструмента «Привлекательная цена» и вернулась к логике работы, которая действовала до эксперимента. Мы всегда отслеживаем обратную связь от всех наших партнеров и внимательно изучаем ее. Каждый комментарий и отклик не остаются без нашего внимания. Компания выступает за конструктивный диалог и стремится к такому сотрудничеству, где каждый актор был бы им удовлетворен, — сообщили «Реальному времени» в Wildberries & Russ на заявление ФАС России по итогам заседания Экспертного совета ведомства.

Рената Валеева