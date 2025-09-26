ГАИ в Казани привлекла водителя Hyundai за езду по «встречке» на односторонней улице
Это произошло на улице Большой Красной
Сотрудники ГАИ Казани привлекли к ответственности 47-летнюю жительницу города за нарушение ПДД, зафиксированное на видео и размещенное в Telegram-канале.
18 сентября в 14:47 водитель автомобиля Hyundai двигался по улице Большая Красная по односторонней дороге навстречу разрешенному направлению движения, создавая аварийную ситуацию.
Изучив видеоматериал и данные с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили государственный регистрационный номер автомобиля и идентифицировали водителя.
В отношении нарушительницы составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.16 КоАП РФ (движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением), а также проведена профилактическая беседа о недопущении подобных нарушений.
