«Лучшее, что может сделать страна»: в Словакии закрепят понятие «двух полов»

Также информирование детей о вопросах интимной жизни теперь будет осуществляться только с согласия родителей

Фото: Динар Фатыхов

Парламент Словакии одобрил поправки в Конституцию, закрепляющие признание только двух полов — мужского и женского. За принятие поправок проголосовали 90 из 150 депутатов, передает РИА «Новости».

— Мы считаем сегодняшнее голосование парламента историческим. После закрепления определения брака мы внесли в Конституцию элементы независимости Словакии. Это лучшее, что может сделать страна в это тяжелое время прогрессивизма и либерализма, которые уничтожают Европу, — сказал он.

Поправки также закрепляют в Конституции приоритет законодательства республики перед международным правом в культурно-этических вопросах, касающихся защиты частной и семейной жизни, брака и семьи. Ранее, в 2014 году, в Конституции было закреплено определение брака как союза между мужчиной и женщиной. Фицо также заявлял о намерении закрепить в конституции положение о том, что усыновлять детей можно только традиционным парам, состоящим в браке.

Кроме того, поправки предусматривают равенство мужчин и женщин при вознаграждении за труд, а также право родителей решать, участвовать ли их детям в мероприятиях и обучении, выходящих за рамки государственной программы. Информирование детей о вопросах полового воспитания и интимной жизни теперь будет осуществляться только с согласия родителей.

Документ будет направлен на подпись президенту Словакии.

Рената Валеева