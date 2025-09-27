Гендиректором «Сервис Менеджмента» стал Алексей Матасов

До 22 сентября во главе предприятия в должности президента был председатель Совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов

Новый гендиректор появился у юрлица бывшего совместного предприятия «Соллерса» и Ford в Татарстане — компании «Сервис Менеджмент», так сейчас называется «Соллерс Форд». Со вторника им руководит Алексей Матасов, гендиректор «Соллерс Алабуги».

С середины 2019 года елабужское СП выпускало серию грузовых фургонов, микроавтобусов, шасси и бортовых автомобилей LCV Ford Transit. Однако в марте 2022-го производство прекратилось, а Ford ушел из России, как и многие иностранные концерны. В октябре американская компания объявила о продаже своей доли в предприятии — 49% акций по номинальной стоимости с опционом обратного выкупа в течение пяти лет.

В 2023 году полный контроль над бывшим СП перешел к российской автомобилестроительной группе «Соллерс». Весной того же года «Соллерс Форд» переименовали в «Соллерс Сервис Менеджмент», а через год — в «Сервис Менеджмент». В компании заявляли, что предприятие продолжит гарантийное обслуживание легких грузовиков Ford Transit. Этим летом группа запустила на заводе в Елабуге серийное производство минивэнов Sollers SP7 по полному циклу. Старт выпуску дали с полей выставки «Иннопром» в Екатеринбурге при участии российского премьера Михаила Мишустина.

Галия Гарифуллина