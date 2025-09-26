Кинокритика Пронченко* и бывшего владельца «Ведомостей» Кудрявцева* внесли в реестр иноагентов
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства
Минюст России внес в реестр иностранных агентов кинокритика Зинаиду Пронченко*, бывшего владельца «Ведомостей» Демьяна Кудрявцева* и объединение «Независимая литературная премия «Дар»*, сообщается на официальном сайте ведомства.
В опубликованном заявлении Минюста говорится, что решение о включении в реестр принято 26 сентября на основании соответствующих распоряжений. Помимо вышеупомянутых лиц и организации, в список также включен А.С. Калитин*.
Госдума России в третьем окончательном заседании в четверг приняла закон, ужесточающий условия привлечения к уголовной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах.
Справка
* признан Минюстом России иноагентом.
