В Казани выбрали лучшего водителя автобуса — первое место забрали казанцы

Впервые в этом году конкурс получил республиканский статус

Фото: Артем Дергунов

В Казани состоялся республиканский конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов, собравший 22 участника из пяти автотранспортных предприятий Татарстана. Впервые в этом году конкурс получил республиканский статус.

За звание лучшего боролись водители из набережночелнинского МУП «Горкоммунхоз», казанских ООО «Байлык №3», автовокзала «Восточный», ИП «Беляев» и МУП «ПАТП №2», который и принял на себя основные расходы по организации мероприятия. Наибольшее количество участников — 16 человек — представляли МУП «ПАТП №2».



Конкурс состоял из двух этапов: теоретического теста на знание ПДД и практического этапа — фигурного вождения, включавшего такие элементы, как колея, автобусная остановка, боковая парковка, змейка, бокс, габаритные ворота и стоп-линия.

По итогам соревнований лучшими в знании ПДД и в фигурном вождении были признаны Андрей Митрофанов и Нина Чугунова.

Победителями среди девушек стали:

1-е место — Нина Чугунова

2-е место — Эльмира Зарипова

3-е место — Юлия Тихонова

Победителями среди мужчин стали:

1-е место — Андрей Митрофанов

2-е место — Алексей Митрофанов

3-е место — Артур Шакиров

Комитет по транспорту Казани сообщил об изменениях в маршрутах автобусов №31 и 89, связанных с переименованием остановки «IKEA» в «ТЦ Мега».

Рената Валеева