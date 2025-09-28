На оснащение кабинетов по ОБЗР и труду казанской школы выделили почти 1,3 млн рублей

В перечень оборудования, которое должно быть закуплено, вошла цифровая лаборатория для школьников

Фото: Артем Дергунов

На закупку оборудования для оснащения кабинетов по ОБЗР и труду одной из казанских школ выделили почти 1,3 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документу, для школ должны закупить 45 общеобразовательных конструкторов для изучения принципов создания устройств на основе электронных компонентов и программируемых контроллеров. Также в перечень вошли два стола для роботехники и одна цифровая лаборатория для школьников.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Оборудование необходимо для казанской гимназии №17. Срок поставки товара — до 22 декабря.

Напомним, в Татарстане нормативная затрата на горячее питание для учеников начальной школы в 2026 году составит 77,76 рубля на одного ребенка. В последующие годы эта сумма будет увеличена: в 2027 году она составит 80,87 рубля, а в 2028 году — 81,4 рубля.



Галия Гарифуллина