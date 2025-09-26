Россия и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества в сфере мирного атома

Стороны положительно оценили прогресс в реализации проекта строительства атомной станции малой мощности

Фото: Динар Фатыхов

26 сентября на международном форуме «Мировая атомная неделя» гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев встретился с и.о. президента Мьянмы, старшим генералом Мин Аун Хлайном. Об этом пишет РИА «Новости».

Стороны положительно оценили прогресс в реализации проекта строительства атомной станции малой мощности (АСММ) на территории Мьянмы, а также результаты развития ядерной инфраструктуры и формирование позитивного общественного мнения о мирном использовании атомных технологий.

В ходе переговоров также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в подготовке кадров для атомной отрасли Мьянмы и дальнейшее совершенствование национальной нормативно-правовой базы, необходимой для успешной реализации проекта АЭС малой мощности.

Для структурирования совместной работы по всем ключевым направлениям был подписан документ — дорожная карта сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях на 2025— 2026 годы, сообщили в пресс-службе «Росатома».

Отметим, что ранее, в марте 2025 года, Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Подписи под документом поставили министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и чрезвычайный и полномочный посол Мьянмы в России Тит Линн Оун.

Рената Валеева