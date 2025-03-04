Россия и Мьянма подписали ряд документов о сотрудничестве

Фото: Михаил Захаров

В Москве состоялась церемония подписания документов по итогам визита премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна. Россия и Мьянма заключили межправительственное соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Подписи под документом поставили министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и чрезвычайный и полномочный посол Мьянмы в России Тит Линн Оун. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Соглашение направлено на увеличение мобильности ученых и студентов двух стран. Оно обеспечит доступ к обучению и трудоустройству в России и Мьянме без дополнительных процедур признания квалификаций. За последний год численность студентов из Мьянмы увеличилась вдвое. Также активно ведется работа по обучению русскому языку на территории Мьянмы.

В декабре 2024 года при содействии Минобрнауки России прошла образовательно-просветительская экспедиция международной волонтерской программы «Послы русского языка в мире». Благодаря ей более 500 мьянманских школьников и студентов прошли обучение русскому языку. В 2025 году программа будет продолжена.

Также был подписан меморандум об основных принципах строительства АЭС малой мощности в Мьянме и меморандум о сотрудничестве в области ядерной и радиационной безопасности.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что Россия обсуждает с Мьянмой открытие российского культурного центра и первого православного храма в стране. Также прорабатываются возможности сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

Президент добавил, что пригласил премьер-министра Мин Аун Хлайна принять участие в праздновании 80-летия Победы. Расчет ВС Мьянмы примет участие в параде 9 Мая в Москве.