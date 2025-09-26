Омлет с форелью и киноа: чем кормили Путина и Лукашенко в Кремле

Меню завтрака стало известно благодаря телеграм-каналу «Пул первого»

Фото: Анастасия Фартыгина

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко продолжились за рабочим завтраком в Кремле. Лидеры стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, подкрепившись разнообразными блюдами, среди которых был белковый омлет с форелью и спаржей.

Помимо омлета, на стол подавали ролл с пастрами из говядины, зеленую гречку с авокадо и яйцом, пшенную кашу с тыквой и голубикой, киноа на топленом молоке с персиком и творожную запеканку с изюмом и клубникой. Меню завтрака стало известно благодаря телеграм-каналу «Пул первого», близкому к пресс-службе белорусского президента.

Встреча Путина и Лукашенко проходит на фоне Международного форума «Мировая атомная неделя», в котором принимает участие белорусский президент. Сегодня во время переговоров в Кремле главы государств обсудили, в частности, перспективы строительства АЭС на территории Беларуси, которая могла бы обеспечивать электроэнергией новые регионы России.

Рената Валеева