Путин и Лукашенко проводят рабочий завтрак
Трапеза проходит в рамках переговоров в Москве
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят рабочий завтрак. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее главы стран встретились в Кремле для переговоров. Они обсудили перспективу строительства АЭС в Белоруссии, отношения стран и ситуацию в мире.
— Если будет решение, мы сразу начнем новый энергоблок или новую станцию ставить, — заявил Лукашенко.
Затем Путин и Лукашенко удалились на переговоры тет-а-тет, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
