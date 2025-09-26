Новости общества

17:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин и Лукашенко проводят рабочий завтрак

14:34, 26.09.2025

Трапеза проходит в рамках переговоров в Москве

Путин и Лукашенко проводят рабочий завтрак
Фото: скриншот трансляции kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят рабочий завтрак. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее главы стран встретились в Кремле для переговоров. Они обсудили перспективу строительства АЭС в Белоруссии, отношения стран и ситуацию в мире.

— Если будет решение, мы сразу начнем новый энергоблок или новую станцию ставить, — заявил Лукашенко.

Затем Путин и Лукашенко удалились на переговоры тет-а-тет, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также