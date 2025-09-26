Аллу Пугачеву требуют проверить на признаки иноагента

Поводом послужило ее недавнее интервью

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил обращение генпрокурору России Александру Гуцану. В документе содержится просьба провести проверку в отношении певицы Аллы Пугачевой на признаки иноагента. Копия письма есть в распоряжении у RT.

Поводом для обращения послужило недавнее интервью артистки. Бородин считает, что в ходе беседы Пугачева допустила высказывания, которые могут быть квалифицированы как политическая деятельность.

В своём обращении Виталий Бородин указывает на необходимость проверки возможных финансовых связей певицы с иностранными источниками. Ранее аналогичные запросы в органы не находили подтверждения для признания Пугачевой иностранным агентом.

Ранее сообщалось, что Госдума ужесточила условия уголовного наказания за нарушение закона об иноагентах.



Наталья Жирнова