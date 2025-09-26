В Татарстане ликвидировали крупный очаг дикорастущей конопли
Количество кустов измеряется тысячами
Сотрудники полиции Нурлатского района провели работы по уничтожению незаконных посевов дикой конопли. Мероприятия проводились в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2025», сообщает МВД по РТ в своем телеграм-канале.
В одном из поселков района был обнаружен масштабный очаг дикорастущей конопли. Для ликвидации запрещенных растений была задействована специальная сельскохозяйственная техника.
В процессе было уничтожено более 3 тыс. кустов конопли. Общая площадь ликвидированного растения составила 5 тыс. кв. метров, а его вес достиг 2 тыс. кг.
Сообщалось, что в Татарстане пенсионер вырастил 66 кустов конопли для собственного потребления.
