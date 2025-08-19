Новости общества

В Татарстане пенсионер вырастил 66 кустов конопли для собственного потребления

17:18, 19.08.2025

Теперь мужчине может грозить до двух лет лишения свободы

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане полицейские ликвидировали незаконный посев конопли у 74-летнего жителя Балтасинского района. В его хозяйстве было найдено 66 кустов растения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Пенсионер признался, что вырастил коноплю для собственного употребления. В связи с этим против него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном культивировании наркотических растений.

Теперь мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

Напомним, что в Нижнекамске ликвидировали нарколабораторию и задержали местного жителя, организовавшего производство запрещенных веществ у себя дома.

Анастасия Фартыгина

