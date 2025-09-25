Россия и Эфиопия утвердили план развития проекта АЭС

Церемония состоялась в Кремле в рамках переговоров между лидерами двух стран

Госкорпорация «Росатом» и Электроэнергетическая корпорация Эфиопии подписали План действий по развитию проекта строительства атомной электростанции (АЭС) в Эфиопии. Об этом сообщает ТАСС.

Подписанный документ был передан главой Росатома Алексеем Лихачевым и министром иностранных дел Эфиопии Гедионом Тимотеосом в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али. Церемония состоялась в Кремле в рамках переговоров между лидерами двух стран.

Ранее в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и Абия Ахмеда Али. Путин отметил, что дипломатические отношения между Россией и Эфиопией установлены с 2008 года, и с тех пор отношения между странами поступательно развиваются.

— Сегодня отношения развиваются поступательно, торговый оборот увеличивается, работает уверенно межправкомиссия. У нас хорошая работа идет по гуманитарным направлениям, включая прежде всего, конечно, вопросы подготовки кадров, — заявил Путин.

Президент России также подчеркнул, что находится в постоянном контакте с премьером Эфиопии и выразил удовлетворение развитием двусторонних отношений по всем направлениям.

— Отношения набирают обороты по всем направлениям, и мы этому очень рады, — добавил он.

Рената Валеева