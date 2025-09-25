Лось, Ягуар и Орлан станут символами чемпионата ЧМ-2026

Он пройдет в Канаде, Мексике и США

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальных маскотов чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в Канаде, Мексике и США.

Трем странам-хозяйкам будут соответствовать три талисмана: лось Мэйпл (Канада), ягуар Зайю (Мексика) и орлан Клатч (США).

— Мэйпл, Зайю и Клатч полны радости, энергии и духа единения, как и сам чемпионат мира по футболу, — отметил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля.

Рената Валеева