Депутат предложил указывать группу крови в паспорте и свидетельстве о рождении

Он подчеркивает обеспокоенность граждан невозможностью оперативного получения медпомощи в экстренных ситуациях

Депутат Госдумы Михаил Делягин внес на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий обязательное указание группы крови и резус-фактора гражданина в паспорте и свидетельстве о рождении. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.



Кроме того, инициатива предусматривает внесение аналогичной информации в записи акта о рождении.

В пояснительной записке депутат Делягин подчеркивает обеспокоенность граждан невозможностью оперативного получения медпомощи в экстренных ситуациях, когда данные о группе крови и резус-факторе недоступны, так как содержатся только в медицинских документах.

По мнению автора инициативы, часто граждане сами не знают своей группы крови, что в критической ситуации, требующей экстренного переливания крови, может иметь негативные последствия.

— В настоящее время многие граждане России обеспокоены объективной невозможностью получить надлежащую и своевременную медицинскую помощь в случае тех или иных чрезвычайных происшествий из-за того, что данные об их группе крови и резус-факторе находятся исключительно в медицинских документах, которые в указанных обстоятельствах могут быть недоступны в требуемые сроки, — отмечается в пояснительной записке.

