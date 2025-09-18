МВД: фото для паспорта, созданное ИИ, может привести к отказу в выдаче документа

Предупреждение связано с распространением в соцсетях «лайфхака» о создании таких фото

Фото: Динар Фатыхов

МВД предупредило граждан, что использование фотографий, созданных с помощью нейросетей, для оформления внутренних и заграничных паспортов гражданина РФ может стать причиной отказа в выдаче документа. Об этом пишет РИА «Новости».

Предупреждение связано с распространением в соцсетях «лайфхака» о создании фото на паспорт с помощью нейросетей, которые якобы могут превратить любое изображение в «безупречное фото для документа».

— Предоставление фотографии лица, в отношении которого подается заявление, с отредактированным изображением в целях улучшения внешнего вида, использование фотошопа и других инструментов для создания фото не допускается, — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В МВД подчеркнули, что неправильно сделанная фотография является одним из оснований для отказа в выдаче паспорта, при этом уплаченная госпошлина не возвращается. По данным ведомства, за первые восемь месяцев текущего года в выдаче и замене паспорта гражданина РФ было отказано 3,9 тыс. заявителям по различным основаниям.

Ранее МВД уже предупреждало, что редактирование фото для улучшения внешнего вида, использование цветных линз и очков с оправой, закрывающей глаза, также является недопустимым при оформлении паспорта.

Рената Валеева