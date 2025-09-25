Мантуров рассказал о готовности выполнения гособоронзаказа в России
Особое внимание уделяется наращиванию средств противодействия атакам противника
Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил о полном выполнении государственного оборонного заказа в текущем году и утверждении графика производства особо востребованной номенклатуры на 2026 год. Эти заявления прозвучали в ходе совещания с представителями ОПК, пишет ТАСС.
— В текущем году гособоронзаказ выполняется в полном объеме. Кроме того, утвержден график производства особо востребованной номенклатуры на 2026 год. Предприятия уже планируют свою загрузку и формируют запасы материалов и комплектующих, — сообщил Мантуров.
По словам первого вице-премьера, согласно заданию Минобороны, других войск и служб, особое внимание уделяется наращиванию средств противодействия атакам противника, обеспечению антитеррористической безопасности, повышению защищенности приграничных территорий и парированию киберугроз в сфере обороны.
Мантуров подчеркнул, что обеспечение безопасности страны является безусловным приоритетом государства, особенно в части усиления защиты населения и важнейших объектов инфраструктуры.
В рамках госпрограммы развития ОПК продолжается работа над постоянным улучшением тактико-технических характеристик существующих и перспективных образцов. Это включает внедрение элементов искусственного интеллекта, решений в области обработки больших данных и систем технического зрения. Мантуров также акцентировал внимание на необходимости развития и цифровизации производственной и сервисной инфраструктуры, обновления полигонной базы и формирования заделов в части инновационных стратегических материалов.
— Совокупно это является основой построения нового технологического облика оборонно-промышленного комплекса, — резюмировал первый вице-премьер.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».