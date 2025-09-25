Мантуров рассказал о готовности выполнения гособоронзаказа в России

Особое внимание уделяется наращиванию средств противодействия атакам противника

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил о полном выполнении государственного оборонного заказа в текущем году и утверждении графика производства особо востребованной номенклатуры на 2026 год. Эти заявления прозвучали в ходе совещания с представителями ОПК, пишет ТАСС.

— В текущем году гособоронзаказ выполняется в полном объеме. Кроме того, утвержден график производства особо востребованной номенклатуры на 2026 год. Предприятия уже планируют свою загрузку и формируют запасы материалов и комплектующих, — сообщил Мантуров.

По словам первого вице-премьера, согласно заданию Минобороны, других войск и служб, особое внимание уделяется наращиванию средств противодействия атакам противника, обеспечению антитеррористической безопасности, повышению защищенности приграничных территорий и парированию киберугроз в сфере обороны.

Мантуров подчеркнул, что обеспечение безопасности страны является безусловным приоритетом государства, особенно в части усиления защиты населения и важнейших объектов инфраструктуры.

В рамках госпрограммы развития ОПК продолжается работа над постоянным улучшением тактико-технических характеристик существующих и перспективных образцов. Это включает внедрение элементов искусственного интеллекта, решений в области обработки больших данных и систем технического зрения. Мантуров также акцентировал внимание на необходимости развития и цифровизации производственной и сервисной инфраструктуры, обновления полигонной базы и формирования заделов в части инновационных стратегических материалов.

— Совокупно это является основой построения нового технологического облика оборонно-промышленного комплекса, — резюмировал первый вице-премьер.

Рената Валеева