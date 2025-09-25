Международные резервы России обновили исторический максимум

Они достигли $712,6 млрд

Фото: Реальное время

Международные резервы России за период с 12 по 19 сентября увеличились на 1,1%, достигнув нового исторического максимума в $712,6 млрд, сообщила пресс-служба Центробанка.

Согласно релизу регулятора, за неделю резервы выросли на $7,5 млрд. По состоянию на конец дня 12 сентября их объем составлял $705,1 млрд.

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они включают в себя монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервную позицию в МВФ и средства в иностранной валюте.

Арсений Губаев / realnoevremya.ru

Предыдущий рекордный показатель был зафиксирован 25 июля, когда резервы достигли отметки в $695,5 млрд.

За прошедший год международные резервы России увеличились на 1,8%, достигнув $609,1 млрд на 1 января.

23 сентября биржевая цена золота достигла исторического максимума, впервые преодолев отметку в $3800 за тройскую унцию.

Рената Валеева