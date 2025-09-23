Золото впервые превысило $3800 за унцию

Цена фьючерса выросла на $25,7

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Биржевая цена золота во вторник достигла исторического максимума, впервые преодолев отметку в $3800 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской товарной бирже Comex.

По состоянию на 11:39 мск цена декабрьского фьючерса на золото выросла на $25,7, или на 0,68%, по сравнению с предыдущим закрытием, и составила $3800,8 за тройскую унцию.



Вместе с золотом дорожает и серебро. Декабрьский фьючерс на серебро к указанному времени вырос на 0,32%, достигнув $44,355 за унцию.

Рената Валеева