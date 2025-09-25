В Татарстане с начала года объем автокредитов составил 42,9 млрд рублей

Этот показатель расположился на четвертом месте среди регионов с наибольшим объемом автокредитования

Фото: Роман Хасаев

В России зафиксировали снижение объема автокредитования за первые восемь месяцев 2025 года. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые имеются в распоряжении ТАСС, общая сумма выданных автокредитов составила 868,4 млрд рублей, что на 44,1% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Лидерами по объему автокредитования среди российских регионов стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Краснодарский край. В Татарстане объем составил 42,9 млрд рублей.

Сообщается, что большинство лидеров рынка продемонстрировали существенное падение объемов автокредитования. Наиболее значительное снижение зафиксировано в Москве (падение на 50,5%), сейчас там объем автокредитования 77,6 млрд руб., Московской области с объемом 70,3 млрд руб. (снижение на 50,1%) и Санкт-Петербурге (сокращение на 49,1%) — 47,7 млрд руб. Существенное падение также отмечено в Ростовской и Челябинской областях, где объемы автокредитования снизились на 47,9 и 47,8% соответственно.

На данный момент уровень одобрения автокредитов в Татарстане растет.

Наталья Жирнова