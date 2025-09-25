«Ростех» и «КАМА» создадут сеть зарядных станций для электромобилей

Одна из целей создания зарядной инфраструктуры — повысить скорость зарядки

Фото: Максим Платонов

«Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящие в состав «Ростеха», и компания «КАМА», основанная в Набережных Челнах и являющаяся создателем отечественного электромобиля «Атом», объявили о начале партнерства в сфере развития зарядной инфраструктуры для электромобилей. Об этом «Ростех» объявил в своем телеграм-канале.

Во время партнерства КРЭТ и «КАМА» должны создать сети высокомощных зарядных станций, специально адаптированных под технические характеристики российского электромобиля «Атом». Инфраструктура будет развернута в главных точках транспортной системы страны: на основных магистралях, в крупных городах и логистических центрах.

— Цель нашего партнерства — не просто продавать зарядные станции, а создавать комплексную среду для развития электротранспорта в стране. Вместе мы сможем предложить рынку не разрозненный набор продуктов, а единое, удобное и технологичное решение под ключ, — объявил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Сообщается, что особое внимание будет уделено повышению скорости зарядки электромобилей. Ранее сообщалось, что электрокар «Атом» сможет предотвращать 80% ДТП по вине водителя.

Наталья Жирнова