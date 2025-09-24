Казанцы жалуются на затор около школы №18

Главный вход в школу, где учится около тысячи детей, выходит на четырехполосную улицу Бутлерова

Фото: скриншот видео с канала ТНВ

Казанцы жалуются на затор около школы №18, передает телеканал ТНВ. Главный вход в учебное заведение, где учится около тысячи детей, выходит на четырехполосную улицу Бутлерова.

Там же расположена автобусная остановка. Делить ее с автомобилистами и высаживаться во втором ряду неудобно, говорят пассажиры.

— [Родители] подъезжают на машине, останавливаются, ждут своих детей, а общественный транспорт вынужден или до остановки останавливаться, или после. Наше мнение — [необходимо] перенести остановку, — считает Нурания Ахметова.

В ГАИ Казани сообщили, что знают о дорожном коллапсе. Водителей призвали соблюдать ПДД и напомнили о наказании за нарушения.

Галия Гарифуллина