На ремонтные работы в музее-заповеднике «Казанский Кремль» направили более 105 млн рублей
Специалисты заменят входные ворота Тайницкой башни и часовые механизмы на Спасской башне
На ремонтные работы в «Казанском Кремле» направили более 105 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
В число задач исполнителя входит:
- замена входных ворот Тайницкой башни;
- замена системы контроля и учета доступа, охранной сигнализации в Юнкерском училище, Братском корпусе, Манеже;
- ремонт паркета второго этажа Музея естественной истории Татарстана и третьего этажа Центра «Эрмитаж» с окраской стен и заменой электроустановочных изделий в Юнкерском училище;
- замена часовых механизмов на Спасской башне;
- замена бетонной брусчатки на гранитную на территории перед башней Сююмбике.
Ремонтные работы также будут вестись в подъездах Присутственных мест и на территории Губернаторского дворца.
Наибольшая сумма — 61 млн рублей — будет направлена на благоустройство. На СКУД (систему контроля и управления доступом) выделят 10,8 млн рублей, замену ворот — 9,3 млн, обновление системы обогрева — 7,9 млн. Заказчиком выступает сам музей-заповедник.
Напомним, в июле стало известно, что на благоустройство и устройство навигации на территории кремля выделят 81,8 млн рублей. В числе планируемых работ были замена газона и асфальта, работы по модернизации охранной системы, систем водоснабжения, отопления, водоотвода, газоснабжения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».