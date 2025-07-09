На благоустройство музея-заповедника «Казанский Кремль» выделят 81,8 млн рублей
Средства выделяют из бюджета Татарстана
На благоустройство и устройство навигации на территории музея-заповедника «Казанский Кремль» выделят 81,8 млн рублей. Тендер опубликован на портале госзакупок.
Планируется замена газона, асфальта, ограждений территории и камер видеонаблюдения. Также будут выполнены работы по модернизации охранной системы, систем водоснабжения, отопления, водоотвода и газоснабжения.
Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Средства выделяются из бюджета Татарстана. Срок выполнения работ — до 31 октября 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Казани проведут ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы на трех объектах ансамбля Казанского кремля. Среди них — башня Сююмбике, на реставрацию которой выделено почти 18 млн рублей.
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