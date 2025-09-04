Школы с медицинскими классами КГМУ вошли в топ лучших общеобразовательных учреждений России

Всего в топ-50 рейтинга RAEX вошли 14 татарстанских общеобразовательных учреждений медицинского профиля

Фото: Максим Платонов

Восемь школ с медицинскими классами, курируемыми КГМУ, вошли в топ-50 лучших общеобразовательных учреждений России по направлению «медицина» в рейтинге агентства RAEX за 2025 год. Лицей №116 им. Героя Советского Союза А.С. Умеркина из Казани впервые занял второе место в рейтинге, что свидетельствует о высоком уровне подготовки будущих медиков в столице Татарстана.

Агентство RAEX проводит анализ поступлений выпускников школ уже девятый год, учитывая данные о поступлении на бюджетной и платной основе, результатах целевого приема и победах в олимпиадах. Всего в топ-50 рейтинга RAEX вошли 14 татарстанских общеобразовательных учреждений медицинского профиля.

Казанские школы с медицинскими классами КГМУ заняли следующие позиции в рейтинге:

2-е место — лицей № 116 имени Героя Советского Союза А.С. Умеркина;

15-е место — гимназия №179, Казань;

16-е место — школа № 20, Альметьевск;

22-е место — гимназия №139, Казань;

30 место — гимназия № 175, Казань;

32-е место — лицей № 78 им. А.С. Пушкина, г. Набережные Челны;

38-е место — Муслюмовская гимназия;

42-е место — Лицей № 1, Зеленодольск.

Максим Платонов / realnoevremya.ru



В 2024/2025 учебном году на отделении довузовского образования КГМУ обучалось 734 школьника в 35 медицинских классах в девятнадцати школах республики. КГМУ предоставляет возможность пройти дополнительные образовательные программы любому школьнику из Татарстана, предлагая как очную, так и дистанционную формы обучения. В новом учебном году медицинские классы открылись на базе Уруссинской гимназии Ютазинского района и многопрофильного лицея №10 г. Елабуга.

Образовательная программа предпрофильных и профильных медицинских классов КГМУ направлена на подготовку школьников к поступлению в медицинские учебные заведения, получение навыков по уходу за больными, а также на раннюю профессиональную ориентацию и морально-психологическую подготовку. Программы «Знакомство с медициной», «Введение в медицину» и «Основы медицины» обеспечивают теоретическую медицинскую подготовку, изучение основ лечебного дела и развитие личных качеств, необходимых будущему медику, включая ответственность, гуманизм и внимательное отношение к пациентам.

Рената Валеева