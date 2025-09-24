Amazon закроет все супермаркеты Fresh в Великобритании

Часть магазинов будет переоборудована в Whole Foods, остальные закроются окончательно

Amazon объявила о решении закрыть все супермаркеты Fresh в Великобритании. Компания пояснила, что шаг связан с пересмотром бизнес-операций и ставкой на онлайн-доставку, где по ее оценке сохраняется значительный потенциал роста.

В общей сложности будет закрыто 19 магазинов. При этом пять точек компания планирует переоборудовать в супермаркеты Whole Foods. В Amazon отметили, что такой формат более успешен и лучше вписывается в долгосрочную стратегию ретейла.

Первый магазин Fresh за пределами США компания открыла в Лондоне в 2021 году, спустя год после дебюта этого формата в Лос-Анджелесе. Fresh предлагали более доступные цены и массовый ассортимент по сравнению с премиальным Whole Foods, который Amazon приобрела в 2017 году за $13,7 млрд. Часть магазинов также использовала систему Just Walk Out — без кассиров.

Решение о закрытии Fresh в Великобритании стало частью корректировки стратегии Amazon в продуктовом сегменте. Компания замедлила развитие сети Fresh и магазинов Go в США, но продолжает активно развивать Whole Foods, насчитывающий около 500 точек, а также экспериментирует с форматом небольших магазинов в Нью-Йорке.

Артем Гафаров