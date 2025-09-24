В результате атаки на Новороссийск погибли два человека

Еще шестерых жителей доставили в больницу

В результате атаки на Новороссийск погибли два человека. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

— В результате атаки на Новороссийск пострадали восемь человек. По уточненной информации, двое погибли, еще шесть человек, в том числе одного несовершеннолетнего, доставили в городскую больницу, — говорится в публикации.

По информации оперштаба, трое жителей получили травмы средней тяжести. Еще столько же находятся в тяжелом состоянии. Былы повреждены пять жилых домов, а также здание гостиницы.

В Новороссийске ввели режим ЧС, написал в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко.

Напомним, в Татарстане сегодня вводили режим «Беспилотная опасность». Его сняли в 09:55.

Галия Гарифуллина