Партия СРЗП настаивает на введении бесплатного горячего питания в школах
На это предлагается выделять средства из госбюджета
Фракция «Справедливая Россия — За правду» настаивает на продвижении законопроекта о введении бесплатного горячего питания для всех школьников с 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы фракции Сергея Миронова.
По словам политика, в начале учебного года сохранилась прежняя проблема платных школьных обедов, стоимость которых постоянно растет. Это создает дополнительную финансовую нагрузку на семьи, уже потратившие значительные средства на подготовку детей к школе.
— Давайте примем закон, который позволит решить хотя бы часть этих проблем, — сказал Миронов.
Фракция внесла законопроект перед стартом осенней сессии Госдумы. Документ предусматривает обеспечение учащихся муниципальных школ бесплатным горячим питанием за счет госбюджета не менее одного раза в день.
Ранее в Татарстане установили нормы затрат на горячее питание для младших классов.
