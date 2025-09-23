Новости общества

Водители-экспедиторы стали самыми высокооплачиваемыми на подработке в Татарстане

20:51, 23.09.2025

На втором месте расположились водители такси с вознаграждением

Фото: Максим Платонов

Водители-экспедиторы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых летних подработок в Татарстане, получая в среднем 71 135 рублей в месяц, согласно исследованию «Авито Подработка».

На втором месте расположились водители такси с вознаграждением в 68 643 руб./мес, а замыкают тройку курьеры, которым за подработку предлагали в среднем 55 857 руб./мес. В первую пятерку также вошли повара (49 931 руб./мес) и администраторы (43 167 руб./мес).

Самыми востребованными временными работниками стали работники кухни, спрос на которых вырос на 88% по сравнению с прошлым годом. Водители-экспедиторы заняли второе место по приросту предложений о частичной занятости (+25%), а уборщики — третье (+19%).

Анастасия Фартыгина

