ЦБ опубликовал официальный курс валют на среду, 24 сентября

Банк России опубликовал курс валют на среду, 24 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.
Доллар упал на 0,67 рубля, юань — на 0,03 рубля, а евро вырос на 0,06 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 83,35 рубля;
- евро — 99,04 рубля;
- юань — 11,7 рубля.
