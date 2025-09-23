Новости экономики

ЦБ опубликовал официальный курс валют на среду, 24 сентября

18:12, 23.09.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции

Фото: Реальное время

Банк России опубликовал курс валют на среду, 24 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.

Доллар упал на 0,67 рубля, юань — на 0,03 рубля, а евро вырос на 0,06 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 83,35 рубля;
  • евро — 99,04 рубля;
  • юань — 11,7 рубля.
Анастасия Фартыгина

