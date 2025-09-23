Новости общества

В Татарстане спустя 18 часов сняли режим «Беспилотная опасность»

17:56, 23.09.2025

Об этом сообщается в приложении МЧС России

Фото: предоставлено МЧС России

Режим «Беспилотная опасность» сняли в Татарстане. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

Он действовал с 22:15 22 сентября.

Также для аэропортов Казани и Нижнекамска сняли режим «Ковер», сообщили в Росавиации. Все ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты.

Анастасия Фартыгина

