В Татарстане спустя 18 часов сняли режим «Беспилотная опасность»
Об этом сообщается в приложении МЧС России
Режим «Беспилотная опасность» сняли в Татарстане. Об этом сообщается в приложении МЧС России.
Он действовал с 22:15 22 сентября.
Также для аэропортов Казани и Нижнекамска сняли режим «Ковер», сообщили в Росавиации. Все ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».