Итоги участия Ак Барс Банка на Kazan Digital Week — 2025

Банк представил свои решения на стенде

Фото: предоставлено пресс-службой Ак Барс Банка

С 17 по 19 сентября 2025 года Ак Барс Банк успешно принял участие в ежегодном международном форуме Kazan Digital Week. Стенд компании, представляющий инновационные цифровые продукты банка, посетил раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Первый заместитель председателя правления банка Тагир Каримов рассказал об итогах пилотирования цифрового рубля и совместном с Министерством финансов РТ проекте по тестированию выплат субсидий из бюджета.

Особое внимание спикером уделено интеграции искусственного интеллекта в факторинговые операции и продуктам исламской финансовой линейки. Тагир Равилевич продемонстрировал главе республики работу терминала по оплате пожертвований «Садака» по технологии биоэквайринга. После получения сертификации от ДУМ РТ аппараты планируется разместить в мечетях региона.

Топ-менеджером банка были представлены новые продукты и для юных татарстанцев — цифровое пространство Ак Барс Банка на известной игровой онлайн-платформе и мобильное приложение к Детской карте жителя. В разработке последнего приняли участие сами пользователи. В период исследования дети делились навыками управления деньгами и опытом взаимодействия с различными приложениями. На этапе тестирования оценивали функционал продукта, выбирали дизайн главного экрана. В результате совместной работы создано уникальное решение с двумя вариантами интерфейса: для самых маленьких и подростков.

Достижениями в области цифровизации команда Ак Барс Банка поделилась и с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым. Инновационные продукты почетному гостю мероприятия показал управляющий директор банка Алексей Дробот.

В этом году в рамках форума Ак Барс Банк принял участие в организации четырех секций, отражающих ключевые вызовы современного финтеха. Эксперты компании поделились практиками в области кибербезопасности и устойчивого развития, рассказали о перспективах цифрового рубля и новых платежных технологиях, трансформации клиентского опыта, роли ИИ в персонализации услуг и борьбе за клиентов.

Кульминационным моментом участия в форуме стало торжественное подписание между Ак Барс Банком и Башкирским регистром социальных карт договора об организации взаимодействия по выпуску карты жителя «Алга, Башкортостан». Перспективы тиражирования проекта в других регионах обсуждались на круглом столе при участии компаний с аналогичными разработками.

