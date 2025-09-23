Казань станет площадкой для Российского венчурного форума в 2026 году
Мероприятие запланировано на 8-10 апреля 2026 года и состоится в выставочном центре «Казань Экспо»
Российский венчурный форум (РВФ) пройдет в Казани в 2026 году. Соответствующее распоряжение приняло Правительство Татарстан.
Мероприятие запланировано на 8-10 апреля 2026 года и состоится в выставочном центре «Казань Экспо». План мероприятий по организации форума будет утвержден до 10 октября.
Ранее РВФ уже проходил в Татарстане. В прошлые годы форум затрагивал актуальные вопросы для участников рынка, включая корпоративные инновации, государственную поддержку инновационных проектов, цифровую экономику и искусственный интеллект.
Также стало известно, что Минниханов предложил провести следующий KazanForum 14 и 15 мая 2026 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».