Казань станет площадкой для Российского венчурного форума в 2026 году

Фото: Мария Зверева

Российский венчурный форум (РВФ) пройдет в Казани в 2026 году. Соответствующее распоряжение приняло Правительство Татарстан.

Мероприятие запланировано на 8-10 апреля 2026 года и состоится в выставочном центре «Казань Экспо». План мероприятий по организации форума будет утвержден до 10 октября.

Ранее РВФ уже проходил в Татарстане. В прошлые годы форум затрагивал актуальные вопросы для участников рынка, включая корпоративные инновации, государственную поддержку инновационных проектов, цифровую экономику и искусственный интеллект.

Также стало известно, что Минниханов предложил провести следующий KazanForum 14 и 15 мая 2026 года.

Анастасия Фартыгина