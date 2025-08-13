Госдума предложила обнулить пошлины на экспорт зерна до 2027 года

Сокращение закупок аграриями привело к падению российского рынка сельхозтехники на 20% в 2024 году

Депутаты Госдумы выразили обеспокоенность снижением закупок сельскохозяйственной техники в России на фоне падающей доходности аграрной отрасли и обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением о неотложных мерах по поддержке АПК. Об этом пишет «Интерфакс».

Депутаты отмечают острый дефицит сельхозтехники в аграрном секторе, включая тракторы, комбайны, сеялки и другое оборудование. Сокращение закупок аграриями привело к падению российского рынка сельхозтехники на 20% в 2024 году, что стало первым снижением с 2017 года. В первом полугодии 2025 года ситуация ухудшилась и внутренние поставки российских машин упали почти на треть.

Парламентарии просят рассмотреть возможность проведения заседания правительства для обсуждения мер поддержки АПК и предлагают ряд собственных инициатив.

Ключевыми мерами, по их мнению, может стать временная, до 2027 года, отмена вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры и расширение доступности льготного финансирования, что позволит увеличить доходность сельхозпроизводителей и стимулировать закупки техники.

Рената Валеева