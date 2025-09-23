Прокуратура Казани проверит обрушение потолка в здании химфака КФУ

Решение о проведении проверки было принято после появления в СМИ информации об инциденте

Фото: Максим Платонов

Прокуратура города Казани совместно с Управлением Роспотребнадзора по Татарстану организовала проверку по факту обрушения потолка в здании химического факультета КФУ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Решение о проведении проверки было принято после появления в СМИ информации об инциденте.

Надзорное ведомство проверит соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в здании факультета. В случае выявления нарушений и наличия оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, вчера в СМИ появилась информация о том, что в аудитории №401 здания химического факультета КФУ произошло обрушение части потолка прямо во время лекции. В соцсетях студенты выражают обеспокоенность состоянием здания и отмечают, что корпусу необходим капремонт, так как штукатурка часто отваливается, а зимой в аудиториях достаточно холодно.

Рената Валеева