Сегодня в Татарстане ожидается до +26 градусов

07:00, 24.09.2025

Днем местами небольшой дождь

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6—11 м/с, днем порывами 15—17 м/с. Утром температура составит около +15 градусов. Днем ожидается от +14 до +19 градусов, на востоке до +26 градусов.

