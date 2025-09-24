Сегодня в Татарстане ожидается до +26 градусов
Днем местами небольшой дождь
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6—11 м/с, днем порывами 15—17 м/с. Утром температура составит около +15 градусов. Днем ожидается от +14 до +19 градусов, на востоке до +26 градусов.
