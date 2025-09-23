Трамп заявил о связи между аутизмом и парацетамолом

Врачи в США называют данную связь необоснованной, передает BBC

Врачи в США вскоре будут получать рекомендации не назначать беременным женщинам обезболивающее «Тайленол», действующим веществом которого является парацетамол, заявил президент Дональд Трамп, сославшись на спорную связь препарата с аутизмом.

По словам Трампа, озвученным в понедельник, приём «Тайленола» (он же парацетамол) «ничего хорошего не даёт», и будущие матери должны «бороться изо всех сил», чтобы принимать его лишь в случаях высокой температуры, пишет BBC.

Медицинское сообщество решительно опровергло эти заявления: ряд специалистов назвали их опасными.

В то же время британские представители здравоохранения подчеркнули: парацетамол по-прежнему остаётся наиболее безопасным обезболивающим для беременных женщин.

Екатерина Данилова