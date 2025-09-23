«Жду на улице ради тебя»: кортеж Макрона задержали в Нью-Йорке из-за проезда Трампа

Макрон позвонил своему американскому коллеге и с юмором описал происходящее

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в необычной ситуации в Нью-Йорке, где его кортеж был остановлен американской полицией из-за проезда кортежа президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает BFMTV.

Инцидент произошел 22 сентября после выступления Макрона на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. На выходе из здания французский лидер был вынужден ожидать на улице, пока проезжает кортеж Трампа.

— Мне жаль, господин президент, все сейчас перекрыто, — объяснил ситуацию полицейский, жестом указывая на приближающуюся колонну.

В этот момент Макрон позвонил своему американскому коллеге и с юмором описал происходящее: «Представь себе, я сейчас жду на улице, потому что все перекрыто ради тебя!».

После того как улицу открыли, но только для пешеходов, французский президент продолжил беседу с Трампом прямо на тротуаре, хотя планировал направиться во французское посольство.

Напомним, накануне Макрон объявил о признании Францией Палестины как государства. Позднее о признании Палестины заявили премьер-министры Бельгии, а также лидеры Монако, Мальты и Люксембурга. Ранее, 21 сентября, о признании палестинского государства объявили Великобритания, Канада, Австралия и Португалия.

12 сентября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом вернуться к принципу «два государства для двух народов» в палестино-израильском урегулировании, представленную Францией и Саудовской Аравией.

Рената Валеева