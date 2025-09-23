Восемь директоров МегаФона признаны лидерами рейтинга топ-1000 менеджеров России

16 топ-менеджеров сотового оператора включены в ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», а 8 стали победителями в своих категориях

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

В соответствии с опубликованным 23 сентября рейтингом первые места заняли:

Имя руководителя и должность Раздел рейтинга Хачатур Помбухчан, генеральный директор Топ-250 высших руководителей Дмитрий Рудских, коммерческий директор Топ-100 коммерческих директоров Эмин Антонян, коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Топ-40 директоров по цифровой трансформации Денис Федотов, финансовый директор Топ-100 финансовых директоров Елена Мартынова, директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда Топ-80 директоров по связям с общественностью Роман Ермоленко, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Топ-80 директоров по персоналу Алексей Крутицкий, директор по закупкам и логистике Топ-25 директоров по закупкам Мария Илюкина, директор по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям Топ-15 директоров по внутрикорпоративным коммуникациям

Также в тройку лучших вошли директор по связям с госорганами Владимир Месропян, директор по правовым вопросам Сергей Переверзев, директор по развитию корпоративного бизнеса Наталья Талдыкина, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям Татьяна Гура, директор по складской и транспортной логистике Татьяна Гусева, директор ИТ-инфраструктуры Павел Табашников, руководитель проектов по социальным программам Оксана Туранцева и корпоративный секретарь Дарья Лизунова.

Включение топ-менеджеров МегаФона в число лауреатов рейтинга подтверждает высокую экспертизу управленческой команды и служит признанием достижений компании на российском рынке.

— Для нас большая честь оказаться среди лучших управленцев страны. Это признание — результат профессиональной работы всей команды МегаФона, нашего стремления к постоянному развитию и внедрению инновационных решений. Мы благодарим коллег за высокую оценку наших достижений, — отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко.

«Топ-1000 российских менеджеров» — рейтинг профессиональной репутации руководителей в своих отраслях и функциональных направлениях, публикуется ежегодно на страницах газеты «Коммерсантъ» с 2001 года. Его методология основана на принципе «лучшие выбирают лучших» — в ходе экспертного голосования топ-менеджеры разных компаний оценивают успехи коллег. Рейтинг курирует Ассоциация менеджеров России.

