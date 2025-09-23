В турецкой Аланье столкнулись автобус с туристами и маршрутка

Госпитализированы все 15 пострадавших

Фото: Максим Платонов

В турецкой Аланье произошло столкновение туристического автобуса и маршрутного такси, в результате чего пострадали 15 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает агентство IHA.

Авария произошла около 09.10 мск в районе Конаклы на трассе D400. По предварительным данным, госпитализированы в ближайшие больницы все 15 пострадавших.

Информация о гражданстве пострадавших уточняется.

Рената Валеева