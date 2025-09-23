СВР: НАТО готовится оккупировать Молдавию, уже размещая войска в Одессе

Европейские чиновники опасаются, что возможные фальсификации итогов голосования могут спровоцировать протесты в Молдавии

Фото: Динар Фатыхов

Служба внешней разведки сообщила о концентрации подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии, вблизи молдавских границ. По данным СВР, НАТО готовится к размещению войск в Одесской области для устрашения Приднестровья, и первая группа военных из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу.

— Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны, — говорится в сообщении СВР.

В СВР утверждают, что данный сценарий отрабатывался в ходе учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября. По мнению российской разведки, европейские чиновники опасаются, что возможные фальсификации итогов голосования могут спровоцировать протесты в Молдавии, после чего, по запросу президента Майи Санду, вооруженные силы европейских государств могут быть введены для подавления протестов.

— Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства. Ввести войска предполагается несколько позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября с.г., — сообщает СВР.

В Службе внешней разведки считают, что такие планы продиктованы стремлением европейских режимов продемонстрировать «смелость и решительность» на фоне проблем с размещением войск на подконтрольной Киеву территории.

— Испугавшись прямого столкновения с большой Россией, европейцы намерены отыграться на маленькой Молдавии. Самоутверждение за счет слабых всегда было неотъемлемой частью европейского колониализма, — заключили в СВР.

Рената Валеева