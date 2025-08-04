В Ленинградской области автобус столкнулся с грузовым поездом

Погиб один человек и 16 получили травмы

В результате столкновения автобуса с грузовым составом на железнодорожном переезде в Лодейнопольском районе Ленинградской области погиб один человек и 16 получили травмы, сообщает пресс-служба Северо-Западной прокуратуры.

— По информации комитета по здравоохранению Ленобласти, в результате столкновения один человек погиб, 16 пассажиров пострадали. Семь человек находятся в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

Пострадавших доставляют в Лодейнопольскую, Волховскую и Ленинградскую областные больницы. Задействованы вертолеты санавиации.

Автобус пересекал нерегулируемый железнодорожный переезд, когда в его «хвост» врезался поезд.

Авария произошла около 6 утра на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец. По предварительной информации, водитель рейсового автобуса с туристами, ехавшего в монастырь Александра Свирского, столкнулся с грузовым железнодорожным составом.

В Октябрьской железной дороге (ОЖД) сообщили, что машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Рената Валеева