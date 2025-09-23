Трамп объявил «Антифа» внутренней террористической организацией

Решение президента последовало после убийства Чарли Кирка

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией. Текст документа опубликован на сайте Белого дома.

— Из-за вышеупомянутой модели политического насилия, направленного на подавление законной политической активности и подрыв верховенства закона, я настоящим объявляю «Антифа» внутренней террористической организацией, — говорится в тексте указа.

Движение «Антифа» не существует как юридическая структура и представляет собой совокупность лиц, придерживающихся анархистских взглядов.

Решение Трампа последовало на фоне сообщений о том, что в винтовке, из которой мог быть убит американский консервативный активист и сторонник президента США Чарли Кирк, были обнаружены пули с выгравированными лозунгами «Антифы».

Десятого сентября Чарли Кирк был застрелен во время массового мероприятия в Университете долины Юта. По данным СМИ, он получил огнестрельное ранение в шею и скончался в больнице.

В качестве преступника был задержан 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. Ему предъявлено семь пунктов обвинения, в том числе в убийстве при отягчающих обстоятельствах, ему может грозить смертная казнь.

Признание «Антифа» террористической организацией может повлечь за собой усиление преследования лиц, приписывающих себя к этому движению, и расширение полномочий правоохранительных органов в отношении них.

Рената Валеева