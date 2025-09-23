Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» сезона-2024/25

Всего в сезоне-2024/25 Дембеле провел за ПСЖ 53 матча, забил 35 голов и отдал 16 голевых передач

Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира сезона-2024/25 по версии журнала France Football. Торжественная церемония вручения награды состоялась в театре Шатле в Париже.

Дембеле в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Франции, а также был признан лучшим игроком сезона в национальном первенстве. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции, забив 25 голов. Всего в сезоне-2024/25 Дембеле провел за ПСЖ 53 матча, забил 35 голов и отдал 16 голевых передач. Награду Дембеле вручил легендарный бразильский футболист Роналдиньо, обладатель «Золотого мяча» 2005 года.

В 2024 году обладателем «Золотого мяча» стал испанский полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри. Рекордсменом по числу наград остается аргентинский нападающий Лионель Месси, завоевавший «Золотой мяч» восемь раз.

Второе место в голосовании за «Золотой мяч» 2025 года занял нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, третье — португальский полузащитник ПСЖ Витинья.

28-летний Усман Дембеле выступает за ПСЖ с 2023 года. За это время он выиграл чемпионат и Кубок Франции в 2024 году, а также Суперкубок УЕФА в 2025 году. Ранее Дембеле играл за «Боруссию» (Дортмунд), «Ренн» и «Барселону», с которой трижды становился чемпионом Испании и дважды — обладателем Кубка страны. В составе сборной Франции Дембеле выиграл чемпионат мира 2018 года, стал серебряным призером ЧМ-2022, бронзовым призером Евро-2024 и Лиги наций 2025 года.

Другие награды France Football 2025:

«Золотой мяч» (женщины): Айтана Бонмати (Испания)

Премия Льва Яшина (лучший вратарь): Ханна Хэмптон (Англия), Джанлуиджи Доннарумма (Италия)

Лучший тренер (мужские команды): Луис Энрике (ПСЖ)

Лучший тренер (женские команды): Сарина Вигман (сборная Англии)

«Трофей Копа» (лучший молодой игрок): Ламин Ямаль (Испания)

«Трофей Копа» (лучшая молодая футболистка): Вики Лопес (Испания)

Приз Герда Мюллера (лучший нападающий): Виктор Дьёкереш (Швеция), Эва Пайор (Польша)

Лучший клуб (мужской): ПСЖ (Франция)

Лучший клуб (женский): «Арсенал» (Англия)

Рената Валеева