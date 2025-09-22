В Казанском зооботсаду стартовал конкурс имен для амурских тигров

Казанский зооботсад объявил о старте конкурса на лучшее имя для пары амурских тигров, которые недавно стали новыми обитателями зоосада. Как сообщили в пресс-службе, все желающие могут принять участие в конкурсе, поставив отметку «нравится» под постом о мероприятии и оставив свой вариант имени в комментариях.

Пара амурских тигров была доставлена в Казань из Хабаровского края: самцу 11 месяцев, а самке — 15 месяцев. После переезда и необходимого периода акклиматизации животные успешно освоились в своих новых вольерах.

Амурский тигр является самым крупным подвидом тигров, вес отдельных особей может достигать 300 кг. Этот вид занесен в Красные книги России и мира, и в дикой природе насчитывается всего около 750 его представителей.

Стоит отметить, что тигрята были изъяты из дикой природы в Хабаровском крае в истощенном состоянии: самца нашли зимой 2024 года в Нанайском районе, а самку — весной 2025 года вблизи села Некрасовка. После реабилитации они прибыли в Казань и теперь находятся под наблюдением специалистов.

По словам представителей зооботсада, подросшие тигры могут стать основой для программы размножения и сохранения амурских тигров в рамках Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, что позволит им сформировать пару и принести потомство.



Анастасия Фартыгина